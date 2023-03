Il tweet di Amanda Knox: "Studiare all'estero è fantastico"

15 marzo 2023 a

"Ragazza di cosa stai parlando, studiare all'estero è fantastico". Così Amanda Knox, la 35enne statunitense condannata a Perugia per il delitto Meredith e poi assolta in via definitiva, commenta su Twitter le frasi di una studentessa americana al ritorno di un periodo di studio a Firenze: "Sono uno studentessa della NYU che ha studiato all'estero a Firenze. Odiavo ogni aspetto del mio semestre all'estero", lamenta Stacia Datskovska in un lungo articolo sul sito di notizie Insider. Parole che, evidentemente, hanno scatenato la reazione polemica di Knox. Da qui la sua risposta apparsa nei social.

