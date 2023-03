Terni, all'asta capannone della ex Per Edil

16 marzo 2023 a

Terni e i capannoni industriali, artigianali e commerciali in disuso o in abbandono per diverse ragioni. Non sono pochi, specie nell'area di Maratta. Tra i più rilevanti e grandi c'è quello in via Euclide dove in passato era attiva l'azienda Per Edil – prodotti per l'edilizia – su una superficie di oltre 4 mila metri quadrati: nelle ultime ore è stato pubblicato l'avviso per il primo tentativo assoluto di vendita all'asta senza incanto a causa di un concordato preventivo.

A gestirlo sono il liquidatore giudiziale Stefano Stellati e la dottoressa commercialista delegata alla vendita, Claudia Di Giulio. Il prezzo base è fissato in 2 milioni 791 mila euro, mentre l'offerta minima per la validità è quantificata in poco più di 2 milioni. Difficile pensare che possa esserci qualcuno interessato fin da subito, d'altronde nella maggior parte dei casi gli iter vanno a buon fine dopo una serie di aste e con cifre al ribasso. In ogni caso l'esito si scoprirà il 10 maggio in uno studio di via della Biblioteca.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di giovedì 16 marzo 2023.

