Terni, tragedia della solitudine. Anziano morto in casa da mesi

Potrebbe risalire a 3 mesi fa la morte di un uomo di 72 anni che abitava da solo in via Garibaldi, nel centro di Terni. A dare l'allarme una vicina di casa che non lo vedeva da giorni.

Sul posto, durante la mattinata di mercoledì 15 marzo, sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 che hanno trovato il cadavere del pensionato ternano in avanzato stato di decomposizione.

Tutto lascia pensare a una morte per cause naturali, ma le indagini dei carabinieri sono comunque ancora in corso.

