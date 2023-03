Narni, protesi di spalla su misura. Intervento all'avanguardia all'ospedale

15 marzo 2023 a

Per la prima volta in Umbria è stata impiantata all'ospedale di Narni, nel reparto di Ortopedia e Traumatologia diretto dal dottor Dino Scaia, una protesi di spalla costruita su misura, grazie ad una tecnologia di ultimissima generazione, per una paziente affetta da artrosi avanzata. Basandosi sugli esami preoperatori, la nuova protesi di spalla è stata modellata proprio sull’anatomia della paziente in modo da poter ripristinare al meglio la funzionalità dell’articolazione.

L’intervento è stato eseguito all’ospedale di Narni (nella foto) dal dottor Enrico Sebastiani, in equipe con il dottor Eduardo De Larrea, l’anestesista dottoressa Giulia Guerrieri e gli infermieri Luigi Bonometti e Lorenzo Crisalli.

“La paziente soffriva da tempo di artrosi di spalla secondaria a necrosi della testa dell’omero - spiega il dottor Enrico Sebastiani - L’articolazione era degenerata a tal punto da non poter utilizzare un impianto protesico standard comunemente in uso".

