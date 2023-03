Amelia, uccisa dalla droga a 18 anni. A processo il fidanzato della ragazza

Antonio Mosca 15 marzo 2023 a

a

a

Si svolgerà l’11 luglio la prima udienza del processo con il giudizio abbreviato a carico di Francesco Gnucci, il fidanzato di Maria Chiara Previtali, la ragazza amerina uccisa da un’overdose il giorno del suo 18esimo compleanno.

Ragazza morta a 18 anni. Il vescovo ai funerali: "La droga è sempre veleno"

I fatti risalgono all’ottobre di 3 anni fa quando la giovane e il fidanzato acquistarono a Roma l’eroina che fu poi utilizzata nella casa di Amelia.

Colto da overdose il giovane indagato per la tragica morte della fidanzata di 18 anni

Secondo quanto emerso dall’indagine, Maria Chiara Previtali (nella foto, la veglia funebre in sua memoria ad Amelia) avrebbe chiesto a Francesco Gnucci di provare l’eroina come regalo di compleanno per la sua maggiore età. Ma per lei il primo buco si rivelò fatale e non ci fu nulla da fare. Il 24enne aerino è accusato di omicidio preterintenzionale.

Maria Chiara, morta a 18 anni per un mix di eroina, cocaina e altre sostanze tossiche

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 15 marzo 2023.https://edicola-corriereumbria.corr.it/newsstand/index.php

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.