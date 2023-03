Terni, Università a Pentima: mensa pronta da un anno ma ancora chiusa

15 marzo 2023 a

a

a

La nuova mensa è pronta da un anno ma è ancora chiusa, così gli studenti della Facoltà di Ingegneria, a Pentima, sono costretti a portarsi dietro il panino in attesa che la situazione si sblocchi. Di fatto, nonostante i lavori nella struttura universitaria siano terminati da tempo, si attende il bando per la gestione che dipende dall’Adisu e ancora non sembrano esserci notizie in vista.

La questione è emersa nel corso della visita del prefetto Giovanni Bruno proprio presso le strutture dell'Università a Pentima, dove si trovano i corsi di Ingegneria. Il prefetto è stato accolto da studenti e docenti, in particolare dal direttore del Polo scientifico e didattico di Terni Stefano Brancorsini, dal coordinatore del corso di Laurea magistrale in Ingegneria dei materiali Luigi Torre e dal presidente di Intercorso di Ingegneria industriale Andrea Di Schino.

Emerse anche problematiche legate al trasporto pubblico che dovrebbe portare gli studenti dal centro alla facoltà.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di mercoledì 15 marzo 2023.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.