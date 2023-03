Umbria: Spoleto, 50 nuovi accessi in 2 anni al centro anti violenza

Rosella Solfaroli 15 marzo 2023 a

Il bilancio 2022 dell'attività del Centro anti violenza Crisalide di Spoleto fa riflettere. Delle 48 donne prese in carico nel 2022 ben il 58 per cento ha chiesto aiuto per la prima volta. Il centro è gestito dall’associazione Donne contro la guerra della presidente Marina Antonini e dai dati emerge che 28 donne hanno chiesto aiuto al Cav lo scorso anno, come altre 22 nel 2021. E ciò vuol dire che nel giro di due anni sono stati registrati ben 50 nuovi accessi al Centro anti violenza

Servizio completo nell'edizione del 15 marzo del Corriere dell'Umbria

