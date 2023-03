Terni, passaggio a livello blocca quartiere 30 volte al giorno per 10 minuti

14 marzo 2023 a

“Il passaggio a livello blocca il traffico trenta volte al giorno per dieci minuti. Si creano situazioni di disagio e pericolo non solo per i residenti, ma anche per eventuali mezzi di soccorso”. E’ la protesta che arriva dai residenti del quartiere Cospea Alta, da anni alle prese con un progetto di rilancio urbanistico che ancora non decolla. A intercettare il malcontento è il circolo del Pd Ferriera. “Il primo problema è il passaggio a livello presente che interessa la linea ferroviaria Terni- Sulmona, che comporta la chiusura della strada per 10 minuti per 30 volte al giorno con tutte le conseguenze del caso in termini di tempestività dei mezzi di soccorso, di isolamento stradale della zona e di disagi legati all’attesa per poter percorrere il tratto di strada interessato".

