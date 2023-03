Perugia, pubblica video hot per vendicarsi della ex: a processo per diffamazione

Fra. Mar. 14 marzo 2023 a

Per vendicarsi della ex fidanzata aveva dapprima pubblicato un video hard in un sito porno e poi, non contento, aveva anche pubblicato dei commenti che avevano reso identificabile la stessa ex fidanzata. La donna, ora assistita dall’avvocato Alessandro Di Baia, aveva quindi sporto denuncia contro l’ex compagno che in seguito è stato rinviato a giudizio. La donna gli chiede 50 mila euro di risarcimento. Ieri mattina, in tribunale a Perugia si è tenuta un’udienza del procedimento per diffamazione. Secondo quanto emerso, il 42enne perugino, aveva pubblicato il video di una donna col volto coperto, ma i commenti visibili da tutti avevano comunque reso la ragazza riconoscibile, dato che l’imputato, come riporta il capo di imputazione, aveva addirittura scritto nome e cognome della donna....

Servizio completo nel Corriere dell'Umbria del 14 marzo

