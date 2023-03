Umbria: Marsciano, badanti ucraine restano senza panchina

Massimo Fraolo 14 marzo 2023 a

Un sit-in di protesta è stato organizzato da una quindicina di badanti di nazionalità ucraina nello spazio verde a ridosso della rotatoria del Fossatone a Marsciano. Le collaboratrici domestiche sono tornate a sollecitare l’amministrazione comunale sul riallestimento dello spazio verde con panchine e tavoli, per loro l'area è stata per anni punto di riferimento e ora non è più utilizzabile.

