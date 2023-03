Terremoto in Umbria, Pierantonio paese fantasma: i residenti se ne vanno. Nuove scosse in Altotevere

Alessandro Antonini 14 marzo 2023 a

Pierantonio si sta spopolando. Il centro storico della frazione di Umbertide, tra le più colpite dal sisma, è un centro fantasma. Lo definiscono così gli stessi residenti costretti a lasciare le loro case. Il 90% degli edifici in quell'area è considerato inagibile, in tutto o in parte. La Regione nel deliberare l'avvio dell'iter per la richiesta di stato di emergenza ha confermato la stima complessiva di 500 sfollati. Intanto ieri nuovo terremoto da 2.7 di magnitudo con epicentro a Città di Castello: altre scosse durante la giornata tra Umbertide e il Tifernate.

Servizio completo nell'edizione del 14 marzo del Corriere dell'Umbria

