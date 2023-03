Umbria: Spoleto, nasconde in casa gioielli rubati. Polizia denuncia 26enne

13 marzo 2023 a

a

a

La polizia di Stato del commissariato di Spoleto, all’esito di un’attività di perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, ha denunciato un cittadino straniero, classe 1996, per il reato di ricettazione. Gli agenti del commissariato nell'abitazione del 26enne, indagato per il reato di furto, sono stati attirati da una cavità presente su un muro e posta al di sopra di una porta all’interno della quale sono stati rinvenuti diversi ciondoli, bracciali e altri monili d’oro, verosimilmente provento di furto.

Incontra coppia conosciuta su social network e si perde in campagna

Sentito in merito dagli agenti, il ragazzo non è riuscito a fornire una valida motivazione circa il possesso degli oggetti. Per questo motivo, al termine delle attività di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

Prelevano con la carta di credito rubata: denunciati

Tutti i gioielli sono stati visionati e catalogati dal personale della polizia Scientifica e sono state avviate le attività di individuazione dei legittimi proprietari.

Cittadini tartassati, ai Comuni pagano quasi 500 milioni di euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.