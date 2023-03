Dimissioni Catiuscia Marini, la Procura: "No minacce ma pressioni politiche". Chiesta l'archiviazione per due esponenti Pd

Francesca Marruco 13 marzo 2023 a

Non ci furono "minacce esplicite o larvate" che portarono la ex presidente della Regione, Catiuscia Marini, a dimettersi a seguito dello scandalo Concorsopoli. E' quanto ritiene la Procura della Repubblica di Perugia che in una nota a firma del Procuratore capo, Raffaele Cantone, annuncia la richiesta di archiviazione per un fascicolo aperto, si scopre ora, con l'ipotesi di reato di violenza privata a carico di due soggetti. Marini aveva più volte sostenuto di essere stata costretta a dimettersi da pressioni ricevute dai vertici del Pd.

La stessa informazione era contenuta in un articolo in cui si parlava espressamente di minacce. Dopo la pubblicazione del pezzo, la Procura di Perugia aveva quindi aperto un fascicolo di indagine anche perché nel citato articolo si paventava l'esistenza di una possibile rivelazione di segreto riguardante l'inchiesta. Ascoltata in Procura, Marini aveva ribadito le pressioni. L'inchiesta quindi era proseguita con l'escussione, come persone informate sui fatti, dei consiglieri regionali Dem dell'Umbria per chiarire i contorni della vicenda. Ora la nota della Procura con l'annuncio della richiesta di archiviazione.

Nel comunicato stampa in particolare si legge: "Gli esiti delle indagini, però pur confermando che nei confronti della più volte citata Marini vennero fatte pressioni motivate solo da argomenti politici non hanno, invece, fornito alcun elemento di riscontro, anzi hanno smentito che la predetta avesse subito minacce esplicite o larvate. In presenza di tali elementi, è stato ritenuto insussistente l'ipotizzato delitto di violenza privata e di conseguenza è stata avanzata richiesta di archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di due soggetti. Spetterà ora al Giudice delle indagini preliminari valutare se accogliere o meno la prospettazione dell'Ufficio".

