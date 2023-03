Terremoto, nuova lieve scossa (2.2) con epicentro a Città di Castello

13 marzo 2023 a

In Umbria la terra continua a tremare. Nuova scossa di terremoto, per fortuna lieve, all'alba di lunedì 13 marzo. Alle ore 6.18 i sismografi dell'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, hanno registrato un movimento di magnitudo 2.2. Epicentro ancora in Altotevere, stavolta 6 chilometri a nord est di Città di Castello, a nove chilometri di profondità. Ovviamente nessuna conseguenza. Nella giornata di domenica non c'erano stati terremoti di magnitudo superiore a 2 con epicentro in Umbria.

