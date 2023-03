Perugia, tutti concordi: "La grande mostra alla Galleria Nazionale porta turisti"

Gabriele Burini 13 marzo 2023 a

La mostra “Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo” è partita con il piede giusto. A dieci giorni dall’inaugurazione i riscontri sono già positivi, sia da parte dei commercianti del centro storico (speranzosi che il terremoto non scoraggi i turisti), sia da parte di chi ha visitato l’esposizione che rimarrà nei locali della Galleria Nazionale dell’Umbria fino all’11 giugno. “Ho notato molto movimento, spesso c’è stata fila per entrare - racconta Francesco Quintaliani di Quintaliani design- Turisti, gite e persone del posto: l’inizio promette più che bene e la promozione pubblicitaria per il momento sta funzionando. Speriamo possa essere un modo per far conoscere ancora di più la città”.

“Lo scorso fine settimana c’è stata tantissima gente, e anche da martedì in poi abbiamo registrato un aumento del 15/20% di presenze - le parole di Fabrizio Rossetti di Sandri, che al Perugino ha dedicato anche la sua vetrina - La gente è curiosa, c’erano file che arrivavano anche a metà di via Fani. Turisti? Soprattutto di prossimità”. Anche Enrico Guidi de Il Cantinone racconta di un grande interesse per l’esposizione: “Le prenotazioni per i prossimi mesi si sono moltiplicate, da qui alla fine dell’estate non ho mai avuto così tanti gruppi. Un’attenzione così per Perugia non la vedevo da anni, dall’ultima mostra sul Perugino”. Gianni Segoloni de Il Bistrot dice di aver già notato qualche scolaresca, mentre “a livello turistico è ancora prematuro, il meteo non è stato molto clemente, ma sono convinto che ci sarà un aumento delle frequentazioni costante. Sarà un evento importantissimo per la città”. La presenza degli studenti è testimoniata da Maria Antonietta Taticchi dell’associazione Priori, partner del progetto europeo Erasmus+ al quale hanno partecipato, da martedì a ieri, rappresentanti provenienti da Spagna, Polonia e Turchia, che hanno lavorato insieme a venti studenti dell’istituto Capitini per conoscere i luoghi e le opere del Perugino e per creare contenuti social e blog. “Sono rimasti entusiasti della mostra e della cura con la quale le opere sono state presentate. Un’attenzione che non hanno visto in altre città, anche italiane. Abbiamo puntato su questo progetto per promuovere Perugia, facendo vedere i luoghi dove il Perugino ha lasciato qualcosa”.

Andrea Cocco del bar Baglioni giudica positivamente la mostra, un “toccasana per l’esigua presenza in centro nei mesi più freddi. D’estate i turisti arrivano a iosa, d’inverno c’è bisogno di qualche iniziativa e questa è una di quelle che porta gente”. Giudizio più che positivo anche per i visitatori.

“È un sogno che crea emozioni - dice Leonardo Belardi - Ho ascoltato commenti entusiasti da perugini e non, ho visto turisti stupefatti e desiderosi di riportare quanto visto nella loro terra. Saranno i primi ambasciatori di questa mostra. Perugia e l'Umbria meritavano questo evento che trascinerà mezzo mondo nel cuore verde d’Italia”. Un pensiero che torna nelle parole di Vanni Capoccia. “Marco Pierini e Veruska Picchiarelli anche questa volta hanno fatto centro - ha scritto su Facebook - Questa mostra è come loro e come penso debbano essere le mostre organizzate da un'istituzione importante: poche, di sostanza, non muscolari, nel luogo esatto per loro. Non è facile allestirle, c'è bisogno di prestiti generosi che sono proporzionali o al potere che hai, ma non è il loro caso, o alla credibilità che ti sei guadagnato”. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino.

