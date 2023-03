Resta con me, stasera domenica 12 marzo su Rai 1. La trama

12 marzo 2023 a

Resta con me, stasera in tv, domenica 12 marzo, su Rai 1 la fiction che racconta le vicende di Alessandro Scudieri (Alessandro Arca), vicequestore della squadra Mobile di Napoli. Diamo uno sguardo alla trama di stasera. Indagando sull'omicidio di un ragazzo pakistano, scopre che la banda della lancia termica ha svaligiato una banca clandestina araba, grazie a passaggi sotterranei le cui informazioni erano nell'Archivio della Questura. Scudieri, alla luce di quanto è accaduto, rivede i fatti in successione a partire dalla sparatoria al ristorante e sospetta che nella polizia ci sia una talpa. Ne parla quindi con Nunzia (Maria Pia Calzone), il capo della Squadra Mobile, che avvia subito un'indagine segreta sui suoi agenti. Intanto il piccolo Diego rifiuta di andare a vivere con una famiglia affidataria e Paola capisce quanto lei e Alessandro siano importanti per lui.

