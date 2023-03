Anna Pettinelli, chi è. La rottura con il fidanzato Stefano Macchi

12 marzo 2023 a

a

a

Oggi, domenica 12 marzo, Anna Pettinelli è ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo. Classe 1957, conduttrice radiofonica e televisiva e opinionista. Racconterà la sua vita privata e in particolare la rottura con il suo ex, Stefano Macchi, che ha causato tantissimi gossip perché lui si è subito fidanzato di nuovo. Nonostante i diciotto anni di differenza, i due sono stati insieme a lungo, partecipando anche a Temptation Island come coppia e vincendo. Nel 2018 alle Maldive hanno deciso di sposarsi, anche se il loro matrimonio non ha alcun valore in Italia. Poi le cose si sono incrinate ed è arrivata la rottura. Secondo le chiacchiere lui l'avrebbe tradita con la sua attuale fidanzata, Elisa D'Ospina. Stefano Macchi è un attore e doppiatore, classe 1975, che ha recitato in alcuni film come La fossa (2011), Torno indietro e cambio vita (2015), Casa Vianello, Don Matteo e Un posto al sole.

Giancarlo Giannini, una vita di successi e il dramma della morte del figlio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.