Terni, ruspe in azione all'ex pizzeria Baggiurro. Sarà costruito un palazzo

Ruspe in azione a Terni per demolire il fabbricato (nella foto) da tempo disabitato all'angolo tra via Pacifici e via Mazzini.

Restyling in vista per via Oberdan. La vecchia palazzina sarà demolita

Una volta completata la demolizione e la bonifica del sito si procederà alla realizzazione di un nuovo immobile secondo le tecniche di costruzione più moderne.

Verrà demolito di notte il cavalcavia sul raccordo Terni-Orte tra Gabelletta e Maratta

Durante i lavori è stata demolita anche la parte di edificio che diversi anni fa ospitava la pizzeria Baggiurro, allora molto frequentata dai ternani. L'area era da tempo lasciata in abbandono.

L'ex Dicat sarà demolita. Al suo posto un centro per il turismo green

