Foligno, lanciano sassi dal cavalcavia sulle auto: la polizia denuncia tre ragazzini al Tribunale dei Minorenni

12 marzo 2023 a

a

a

Per il secondo sabato consecutivo (11 marzo) sulla Flaminia all'altezza di Foligno sono stati lanciati sassi dal cavalcavia sulle auto in transito. Una situazione estremamente pericolosa che dopo il primo episodio di una settimana fa (4 marzo), il commissariato di Foligno stava monitorando con attenzione. E alla fine sono stati denunciati tre minorenni.

Sassi contro le auto in superstrada, caccia ai responsabili

Sabato pomeriggio, a seguito della chiamata al Numero Unico di Emergenza, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno e della Polizia Stradale sono intervenuti lungo la strada Flamina, in direzione sud, dove era stata segnalata la presenza di alcune persone intente a lanciare dei sassi sulla carreggiata. Mentre una pattuglia della Stradale si è portata sul posto per accertare la situazione, gli agenti delle volanti hanno iniziato a battere le zone limitrofe alla ricerca dei responsabili e per l’individuazione di una presumibile area di lancio. Gli agenti sono riusciti a rintracciare, nei pressi del luogo dell’evento, alcuni minori che, fin da subito, hanno insospettito i poliziotti per il loro atteggiamento.

Viola divieto di avvicinamento all'ex compagna: arrestato

Tuttavia, gli approfondimenti investigativi condotti – confortati da alcune parziali ammissioni dei tre ragazzi – hanno indotto gli agenti a ritenere di aver effettivamente individuato gli autori del gesto. Nel frattempo, la pattuglia della Stradale ha proceduto ai rilievi del caso rinvenendo sulla carreggiata circa una decina di sassi, alcuni di dimensioni tali da poter cagionare seri pericoli per la circolazione e gli utenti della strada. Dalle ulteriori verifiche, infatti, è emerso che i sassi lanciati avevano colpito due auto danneggiandole, rispettivamente, in corrispondenza del parabrezza e dello pneumatico anteriore destro. Fortunatamente, l’impatto non ha comportato il ferimento di alcuna persona. I tre ragazzi sono stati tutti denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, con le accuse di danneggiamento e di getto pericoloso di cose. Ora gli agenti verificheranno se sono gli autori del lancio di sassi anche del sabato precedente.

Prelevano con la carta di credito rubata: denunciati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.