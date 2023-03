Lazza, chi è. Il rapper di Cenere e la fidanzata Debora Oggioni

12 marzo 2023 a

Tutti pazzi per Lazza. Il suo brano Cenere, giunto secondo al Festival di Sanremo, è il più trasmesso sulle radio sta ottenendo un grande successo. Non solo il secondo posto alla kermesse della musica italiana, dunque, ma una forte risposta dal mercato. Una grande soddisfazione per Jacopo Lazzarini, questo il suo vero nome, rapper e produttore milanese, classe 1994. Ma chi è Lazza? Nato a Calvairate, ha studiato pianoforte al conservatorio Giuseppe Verdi. Da giovanissimo si è fatto notare come freestyler. Primi pezzi tra il 2010 e il 2011. Dopo diversi mixtape, il suo album d'esordio: il 14 aprile 2017 esce Zzala, con le partecipazioni di Salmo e Nitro per Mob. Poi la collaborazione con Fabri Fibra, oltre che con tanti altri giovanissimi artisti di cui è anche produttore.

L'1 marzo 2019 il secondo album, Re Mida, interamente prodotto da lui e Low Kidd. Nel 2020 la collaborazione con Elodie in Vado a ballare da sola. Nel 2022 Sirio, suo nuovo album. Al grande pubblico si fa conoscere proprio con il Festival di Sanremo di cui è stato senza dubbio una delle sorprese più gradite del panorama musicale. La vita privata? Legatissimo alla famiglia, Lazza è fidanzato con Debora Oggioni. Una leggera somiglianza con Kim Kardashian, è approdata su Instagram nel marzo 2020 e ha oltre 120mila follower. Della coppia lei sul sociale ha scritto: "Ci amiamo quanto non ci sopportiamo, per sempre. Quanti come noi?".

