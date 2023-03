Terni, anziana aggredita e rapinata nell'androne del palazzo dove vive

12 marzo 2023 a

Una donna ternana di 70 anni è stata aggredita, picchiata e rapinata nell'androne del palazzo dove vive, in via Castello, a Terni, mentre stava aspettando l'ascensore per salire e rientrare nel suo appartamento.

La donna è stata colpita con più pugni alla testa da un soggetto che poi le ha strappato di mano la borsa. Quindi è fuggito di corsa per le vie del centro. La poveretta, terrorizzata e dolorante, non ha potuto fare altro che dare l'allarme e chiamare le forze dell'ordine.

Sul posto si sono subito portati gli agenti della squadra Volante di Terni che l'hanno assistita e hanno fatto intervenire gli operatori del 118 per le cure del caso, doverose in una situazione del genere.

L'anziana avrebbe riportato lesioni alla testa e alla bocca, pur non gravi. Contestualmente sono scattate le prime indagini volte a ricostruire l'accaduto, per capire in che direzione fosse fuggito il rapinatore.

Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 12 marzo 2023

