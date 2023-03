Umbria, Gualdo Tadino: a rischio chiusura il cinema Don Bosco

Salvatore Zenobi 12 marzo 2023 a

Grido di allarme del presidente di Educare alla vita buona, Umberto Balloni, sul cinema don Bosco che va verso la chiusura. Questa, infatti, potrebbe essere l’ultima stagione. La crisi delle sale cinematografiche non è solo di Gualdo Tadino.

Un allarme lanciato già a inizio stagione, quando lo stesso presidente Balloni si era rivolto con un vero e proprio appello alla cittadinanza per incrementare le presenze in sala, ma i risultati non sono stati positivi nonostante una programmazione di qualità. “Concluderemo questa stagione, ma la prossima è molto incerta, con il rischio che la chiusura della sala farà perdere un altro pezzo di realtà cittadina. Per trovare delle soluzioni siamo disponibili a ricevere suggerimenti e idee”, ha dichiarato il presidente di Educare alla vita buona. Anche gli altri intervenuti alla presentazione del cineforum, dalla vice presidente dell’associazione, Marcella Viventi, al sindaco, Massimiliano Presciutti, all’assessore alla Cultura, Barbara Bucari, hanno condiviso l’appello di Balloni. Marcella Viventi si è detta preoccupata per la possibile chiusura della sala cinematografica, dopo gli importanti lavori di ristrutturazione e adeguamento: “Sarebbe un vero peccato”. Il sindaco Presciutti ha espresso solidarietà a Educare alla Vita Buona, definendola “un’associazione molto importante per la città”.

