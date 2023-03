Umbria, l'assessore Paola Agabiti: "Assisi-Orvieto-Spoleto, triangolo virtuoso per la nostra Umbria"

11 marzo 2023 a

a

a

Mai prima d’ora. Tre candidate umbre tra le dieci rimaste in lizza per diventare Capitale italiana della cultura 2025. Per Paola Agabiti, l’assessore regionale competente in materia, si tratta di una bella soddisfazione in una inevitabile equidistanza da mantenere in questo “triangolo delle virtù” Assisi-Orvieto-Spoleto. L’assessore Agabiti ha comunque le idee chiare in proposito. In un'intervista al Corriere esamina le opportunità della triplice candidatura e gli asset della politica culturale regionale.

Servizio completo nell'edizione del Corriere dell'Umbria di domenica 12 marzo 2023

Video su questo argomento Genova Capitale Libro, Bucci: sarà rilancio culturale della città TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.