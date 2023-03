Umbria, Frecciarossa prorogato per tutto il 2023: c'è l'accordo

Fra. Mar. 12 marzo 2023 a

Dopo mesi di confronto serrato con Trenitalia la Regione ha raggiunto l’accordo per la proroga del Frecciarossa fino alla fine dell’anno, con possibilità di estensione fino a tutto il 2024. Un accordo con concessioni e limature. Trenitalia infatti non pagherà penali in caso di “mancati servizi”, e la Regione risparmia 160 mila euro.

Lo conferma l’assessore ai trasporti, Enrico Melasecche che “ci sarà anche un risparmio di 160 mila euro”. Nella delibera regionale numero 248 approvata nella seduta di mercoledì scorso c’è scritto che “gli approfondimenti emersi dal confronto con Trenitalia hanno evidenziano l’opportunità di non prevedere clausole contrattuali ....

Servizio completo nel Corriere dell'Umbria del 12 marzo

Il Frecciarossa per Milano prorogato per altri due anni

