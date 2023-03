Umbria, cresce la produzione di olio extravergine di oliva

12 marzo 2023 a

La produzione olivicola si salva in Umbria. Mentre a livello nazionale la campagna 2022/2023 fa registrare un andamento negativo, nel cuore verde d’Italia mette a segno un +27%, passando da 3.178 a 4.036 tonnellate. Dato importante, ma comunque ancora inferiore di un quarto rispetto alla media 2018/2021 di 5.096 tonnellate. E’ quanto emerge da un’indagine della Camera di commercio.

Va ricordato che in Umbria, secondo elaborazioni Coldiretti, si trovano quasi 7,5 milioni di piante di olivo che coprono circa 30 mila ettari. La Dop dell’olio extravergine di oliva Umbria, istituita nel 1997, è estesa all’intero territorio regionale, che è stato suddiviso in cinque sottozone (Colli Assisi-Spoleto, Colli Martani, Colli del Trasimeno, Colli Amerini e Colli Orvietani).

Altro snodo essenziale della qualità dell’olio umbro, è il numero dei frantoi: circa 200, che, con una presenza così capillare sul territorio, permettono la frangitura immediata delle olive, senza che queste si deteriorino per una presenza troppo lunga in magazzino prima della lavorazione.

Per quanto riguarda le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche della Dop in Umbria si riscontra - per la campagna 2022/2023 - un miglioramento rispetto all’anno precedente per la parte chimica, oltre ad uno splendido equilibrio delle caratteristiche organolettiche in termini di fruttato, amaro e piccante. In definitiva è ragionevole affermare che queste peculiarità rappresentano un elemento di grande attrattiva per il mercato, mercato che sottolinea un grande interesse per “l’oro verde” rappresentato dalla Dop Umbria.

“È stata un’annata difficile per l’olivicoltura italiana stretta tra siccità, caldo e mosca olearia - evidenzia Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell’Umbria - Al calo della produzione, ma non della qualità che invece è ulteriormente aumentata, si è aggiunto per le imprese olivicole l’impatto dell’aumento dei costi, trainati dai maxi-rincari energetici. Tuttavia, se si guarda all’Indice di fiducia delle imprese dell’olivicoltura riportato in questa indagine della Camera di commercio dell’Umbria ma che allarga il suo orizzonte a tutta l’Italia, si può osservare come il loro sentiment, benché negativo, lo sia molto meno delle imprese del comparto agricolo nel suo complesso. Segno che il settore olivicolo, su cui si è lavorato in termini di innalzamento della qualità, ammodernamento, innovazione a tutti i livelli, ha retto meglio il colpo. Ed è questa la strada da continuare anche in Umbria - conclude il presidente Mencaroni - dove molto si è fatto ma molto resta ancora da fare per favorire un nuovo percorso per la crescita della filiera olivicola, incrementandone competitività e produzione di qualità, agevolando l'innovazione e l’aggregazione delle imprese”.



