Amelia, corteo e protesta in piazza: "No a un ospedale di serie B"

C'erano tante persone alla manifestazione contro la chiusura dell'ospedale di Amelia. Tante da riempire l'intera via della Repubblica, il corso cittadino che sale nel centro storico. Il messaggio che la città di Amelia ha lanciato ai gestori della sanità, la Regione Umbria in primis, è chiaro. Amelia e gli amerini non sono indifferenti alle politiche che stanno tagliando servizi e reparti dell'ospedale Santa Maria dei Laici.

In tanti hanno sfilato, malgrado la pioggia, da piazza XXI Settembre fino alla piazza in cui si trova sia l'ospedale cittadino che il Municipio. In quel luogo hanno detto no al continuo depotenziamento della struttura sanitaria. Amelia deve avere un ospedale che sia tale, non un suo surrogato.

Marco Rubini, del comitato “Noi per l'ospedale di Amelia”, saluta il successo della manifestazione: “Siamo contenti del risultato. Il nostro comitato è trasversale e non ha colore politico. E abbiamo lanciato un messaggio forte e chiaro: sollecitiamo la riapertura del punto di primo intervento h 24, con annessa una struttura di osservazione, quel reparto cioè di medicina che in questi giorni è stato trasferito. Non lasceremo intentata nessuna azione e continueremo a sollecitare le istituzioni regionali e comunali che purtroppo non stanno rispondendo ai nostri appelli”.

