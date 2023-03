Corciano, nell'incidente ha perso la vita il giovane Tommaso

Fra. Mar. 11 marzo 2023 a

Viveva a Castiglione del Lago con la sua famiglia il giovane ragazzo rimasto vittima di un terribile incidente sabato pomeriggio lungo il raccordo Perugia- Bettolle all'altezza di Corciano. Si tratta di Tommaso Pasquoni: non aveva nemmeno ancora vent'anni e la sua vita è stata spezzata in un lampo. Tornava a casa a bordo della sua Opel Corsa verde, diventata irriconoscibile dopo il tremendo impatto con il camion che l'ha praticamente schiacciata contro un muretto laterale di contenimento. Nell'incidente altri due feriti: l'uomo a bordo dell'Audi, anche questa finita speronata dal camion e l'autista del camion stesso. Il conducente dell'auto è stato ricoverato in codice rosso per diverse fratture e traumi, il camionista è stato trattenuto nell'Obi del pronto soccorso.

Camion contro due auto sul raccordo: un ventenne ha perso la vita. Strada chiusa

