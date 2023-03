Guardea, aggredì la vice preside: padre di ex alunno condannato

11 marzo 2023 a

Un anno di reclusione con la sospensione della pena e non menzione, oltre alla revoca della misura in essere, ovvero il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Questa la sentenza emessa dal tribunale di Terni in composizione monocratica - giudice Francesco Maria Vincenzoni - nei confronti del 56enne originario di Roma e residente a Tenaglie (Montecchio) accusato di aver aggredito, la mattina del 9 gennaio del 2022, la vice preside dell'istituto di Guardea.

La donna, 48 anni, stava facendo jogging lungo la strada che da Guardea conduce a Tenaglie quando era stata avvicinata da un uomo che, oltre a minacciarla, le aveva strappato di mano e gettato via il telefono per impedirle di chiedere aiuto. Poi l'aveva spinta in una siepe e aggredita con calci e pugni, afferrandola anche per il collo. Il soggetto - risultato poi essere il padre di un ex alunno - si era poi allontanato e la 48enne era riuscita a chiedere aiuto ad alcuni passanti.

Le indagini dei carabinieri del comando stazione di Montecchio, afferenti alla Compagnia di Amelia, avevano portato all'arresto del 56enne a poco più di due settimane dai fatti che, secondo gli inquirenti, erano collegati al lavoro di insegnante e al ruolo di vice preside ricoperto dalla donna.

In aula l'accusa ha chiesto una condanna ad un anno e due mesi per i reati di lesioni personali, minacce aggravate e violenza privata. Una lettura condivisa dal tribunale che, nell'emettere la sentenza, ha riscontrato la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. Alla pena di un anno di reclusione si è aggiunta una provvisionale di 5 mila euro che il 56enne dovrà liquidare all'insegnante aggredita - parte civile nel processo attraverso l'avvocato Guido Turreni -, con il risarcimento complessivo che dovrà essere stabilito dal tribunale civile.

