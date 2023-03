Umbria, tra le mete turistiche preferite di Pasqua

11 marzo 2023 a

Turisti italiani e stranieri tornano a viaggiare in Italia e l'Umbria è sul podio per grado di preferenze (+ 14% rispetto al 2022). in pole c'è la Toscana che - secondo i dati dell’Osservatorio Emma Villas - registra già un trend del +11% di soggiorni prenotati per il weekend di Pasqua e per i ponti festivi rispetto ai risultati riscontrati oggi nel 2022.

Seguono, per grado di preferenza, appunto Umbria e Sicilia (con trend del +56% rispetto ai risultati riscontrati oggi nel 2022) mentre chiudono la top cinque Marche ed Emilia-Romagna. L'Italia, in generale, è resa attraente dal mix di gastronomia, cultura e arte che la pone ai primi posti delle classifiche mondiali.

Ad esprimere questa preferenza, viaggiatori di diversa provenienza che scelgono ville e dimore di pregio come location da sogno: spiccano i tedeschi (con già 66 prenotazioni effettuate tra aprile e giugno), gli statunitensi (56) e gli inglesi (49). Non mancano però prenotazioni provenienti anche dai Paesi Bassi e dai connazionali.

