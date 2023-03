Terremoto in Umbria, oltre 480 edifici lesionati e 270 sfollati nell'area dell'epicentro

Alessandro Antonini 11 marzo 2023 a

Oltre 480 edifici con denunce di lesioni. Circa 270 sfollati accolti nei centri allestiti nella zona dell'epicentro. Sono i numeri del sisma che giovedì ha colpito i comuni di Umbertide e Perugia. Numeri in costante aumento. La Regione ha chiesto più uomini alla protezione civile nazionale per accelerare l'iter delle verifiche per il conteggio dei danni. Il sottosegretario all'interno Emanuele Prisco ha annunciato il raddoppio del personale dei vigili del fuoco.

