Perugia, al Frontone per Eurochocolate 15 maxi uova dipinte da Quintaliani

Non fiori e bosso ma uova colorate ai Giardini del Frontone a Perugia per Eurochocolate Spring. Una delle idee portanti dell’edizione numero 1 della manifestazione saranno le 15 uova dipinte a mano dal maestro perugino Francesco Quintaliani per il progetto Quintov.

Ritornano i fiori a Giardini Frontone per Eurochocolate Spring

L’artista ritrarrà, nel suo stile, le località principali di Perugia attraverso i panorami e i monumenti più belli e significativi ma anche paesaggi e vedute. Ma a destare un gran clamore sarà sicuramente l’uovo con lo stemma del Grifo. E’ già apparsa nei social un’anteprima: il Grifo rampante nella versione di Quintaliani sarà specchiato. Non più quindi con lo sguardo rivolto verso il passato, con le zampe rampanti e il busto in posizione di difesa bensì con gli occhi puntati dritti e fieri verso il futuro e il corpo proiettato in avanti in posizione d’attacco. Il suggerimento arriva sicuramente da Eugenio Guarducci, presidente di Eurochocolate, che persegue da tempo l’idea di cambiare direzione al Grifo. Ma ancora - ammette - non si è confrontato con il sindaco. Forse potrà essere una proposta da cavalcare nella campagna elettorale delle prossime elezioni cittadine.

Le uova di Quintaliani saranno grandi, coloratissime e punteggeranno i Giardini del Frontone dal 24 marzo al 2 aprile quando lo storico parco diventerà città del cioccolato secondo il format che ha esordito un anno fa (numero zero ndr) con grande spazio a laboratori, offerte di prodotti dolciari a carattere artigianale, cooking show, incontri con maestri pasticceri e caccia al tesoro per la città. Tra le caratteristiche principali della nuova edizione è previsto anche l’ampliarsi degli spazi di riflessione legati a tematiche ambientali, dedicate soprattutto ai paesi produttori di Cacao.

Intanto le prenotazioni online stanno procedendo alla grande: “Più 30% rispetto allo stesso periodo di un anno fa”, fa presente Eugenio Guarducci. Ricordando che la manifestazione chiuse con 17 mila presenze, “nonostante il mal tempo”.

