Perugia, l'orto di San Matteo degli Armeni simbolo di socialità

Zucche, cavolfiori, cavoli neri, pomodori, zucchine. A 500 metri in linea d’aria dalla fontana maggiore, l’orto comunitario di San Matteo degli Armeni è un laboratorio sperimentale sulla socialità di quartiere. Un orto al femminile, nel gruppo di una trentina di persone ci sono solo un ragazzo e un signore in età matura, per il resto sono tutte donne. Un gruppo molto eterogeneo per età (lo scambio di saperi tra generazioni viene considerato uno dei punti fermi del progetto), situazione personale e di lavoro ma anche provenienza etnica. Tanto che la scelta di ortaggi, alberi da frutto e fiori è all’insegna della biodiversità e anche della provenienza geografica: con l’aiuto di Caritas e l’associazione Tamat sono stati individuati ortaggi di altre aree del mondo, sconosciuti in Italia, perché spiega Franca Gasparri, una delle ortolane per passione e impegno sociale: “Chi viene qui possa trovare i sapori e i profumi della sua terra. Noi coltiviamo ortaggi ma anche amicizie e condivisione”. L’orto, di circa 600 metri, di proprietà comunale e concesso in comodato d’uso, è parte del progetto di recupero di un’area abbandonata di circa 4.800 metri all’interno del complesso di San Matteo degli Armeni, di cui fanno parte, tra l’altro, l’omonima chiesa e una biblioteca comunale, punto di riferimento importante per l’orto. I metodi di coltivazione seguono quelli dell’agricoltura come era fino a qualche decennio fa, quando a scandire i ritmi dell’agricoltura erano il cambiare delle stagioni, le fasi della luna, gli antichi saperi tramandati di padre in figlio e il rapporto tra la terra e chi la coltivava era molto stretto. I semi si ricavano di anno in anno dalle piante perché “vogliamo interrompere il ciclo in cui l’agricoltura è profitto”, gli impianti di irrigazione sono a goccia e l’acqua proviene da un’antica cisterna dove viene raccolta l’acqua piovana, in un’area per il compostaggio si produce il concime con gli scarti degli ortaggi coltivati, si curano la manutenzione e la pulizia dei fossi.

Si coltiva la senape bianca che attira le coccinelle, nemiche giurate degli afidi, che così vengono tenuti sotto controllo con metodi naturali. Con orgoglio il gruppo spiega che l’orto è frequentato “da insetti, toporagni, farfalle, gechi”. I prodotti vengono divisi tra quanti hanno lavorato l’orto, spesso si cucinano e gustano insieme, ci si preparano marmellate in un lavoro collettivo, al femminile, non senza qualche bisticcio che però si ricompone. Accanto all’orto quattro piccoli orti affidati ad altrettanti pensionati. Tanti gli amici dell’iniziativa, da Luca Crotti e Maria Stella Pitzalis, preziosi nel progetto a monte, fino a Isabella Dalla Ragione, presidente della Fondazione Archeologia arborea che porta alberi da frutto ormai dimenticati, piantati con amore nell’orto. Un orto “coerente con la spiritualità e la storia del luogo”, l’idea lanciata nel 2012 sulla scia di un progetto di Italia nostra e diventata realtà nel 2016, con la firma di una convenzione tra Comune e associazione Vivi il Borgo del Rione Sant’Angelo.



