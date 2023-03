Corciano, camion contro auto: il ventenne morto stava tornando a casa

Francesca Marruco 10 marzo 2023 a

Stava tornando a casa quando purtroppo ha trovato la morte. Il ventenne di Castiglione del Lago ha perso la vita oggi pomeriggio in un tragico incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle. Il dramma si è verificato nel tratto compreso tra Corciano e Mantignana, dove sono in corso i lavori e si viaggia su un’unica carreggiata con doppia corsia di marcia.

Le cause sono ancora in corso di accertamento ma di certo il camion, che procedeva verso Perugia, sbanda nell’altra corsia e travolge due automobili. Una, in qualche modo lo schiva. L’altra resta agganciata al mezzo pesante che la schiaccia contro un muretto di contenimento laterale. Il mezzo pesante ferma la sua corsa solo dopo qualche decina di metri. Per il giovane purtroppo non c’è nulla da fare.

L’occupante dell’altra auto, un’Audi, è stato affidato agli operatori sanitari del Pronto soccorso di Perugia. Ha diverse fratture ma non è in pericolo di vita. In ospedale è finito anche il conducente del camion: si tratta di un 45enne originario delle Marche. Per lui un codice verde. Adesso toccherà alla polizia Stradale ricostruire la dinamica del tragico incidente: tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un malore del camionista o di un colpo di sonno. L’uomo va ovviamente incontro all’accusa di omicidio stradale.

