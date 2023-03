Umbria, Marsciano: cade mentre coglie ramo di mimosa per la moglie e muore

Alessandro Antonini 11 marzo 2023 a

E’ salito su un muretto per cogliere dei rametti di mimosa per la moglie. Ma è caduto, ha battuto la testa ed è morto due ore dopo in ospedale. Un uomo di Marsciano ha perso la vita così giovedì all’ospedale di Perugia. L’incidente è avvenuto in zona Ponte del Nestore. La dinamica è stata ricostruita anche dai carabinieri della stazione locale che sono intervenuti sul posto.

