Corciano, camion contro due auto sul raccordo: c'è una persona morta. Strada chiusa

Francesca Marruco 10 marzo 2023 a

a

a

Incidente mortale oggi pomeriggio lungo il raccordo nel tratto compreso tra Corciano e Mantignana. Secondo le prime informazioni un camion sarebbe finito contro due automobili. Una delle due è finita schiacciata tra il mezzo pesante e un muro di contenimento laterale. Il sinistro è avvenuto nel tratto di strada in cui sono in corso i lavori e si viaggia a una sola carreggiata con doppio senso di marcia. Nell'incidente un'altra persona è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata in codice rosso al Santa Maria della Misercordia di Perugia. Ci sarebbe almeno un altro ferito. Il traffico è chiuso e sul posto si trovano agenti della polizia stradale, vigili del fuoco e sanitari del 118.

Incidente frontale, l'anziana coinvolta muore in ospedale

Servizio in aggiornamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.