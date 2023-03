Terremoto, rinviata a scopo precauzionale Perugia-Reggina

Foto: Belfiore

La partita Perugia-Reggina verrà rinviata a scopo precauzionale dopo le scosse di terremoto di giovedì. L'ordinanza comunale verrà adottata nel pomeriggio, intanto sono in corso dei sopralluoghi da parte dei tecnici. Il match era in programma per sabato pomeriggio alle 14 al Curi. La decisione è stata adottata in ottica preventiva per evitare situazioni potenzialmente pericolose.

Terremoto, notte nelle palestre comunali per decine di persone

