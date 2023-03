Perugia, officina meccanica abusiva: carabinieri forestali sequestrano rifiuti

10 marzo 2023 a

Carcasse di veicoli, motori, parti di carrozzeria. E ancora batterie, oli, pneumatici. Sono i rifiuti, anche pericolosi, che i militari della stazione carabinieri forestali di Perugia hanno sequestrato in un terreno di proprietà di due uomini che sono stati denunciati.

Secondo quanto emerge, i militari hanno appurato che i rifiuti, anche pericolosi, erano depositati in modo incontrollato sul terreno senza la prescritta impermeabilizzazione necessaria per impedire contaminazioni ambientali. Sono in corso accertamenti di Arpa Umbria al fine di verificare la presenza di inquinanti nel terreno. alla mancata autorizzazione per quell'attività.

Ai due uomini viene contestata l'attività di riparazione e recupero veicoli e il deposito incontrollato di rifiuti anche pericolosi. I militari hanno ipotizzato inoltre violazioni edilizie poiché il terreno era utilizzato in modo difforme dalla sua reale destinazione d’uso ovvero quella agricola.

