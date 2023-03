Terni, operazione White bridge. Processo da rifare per 4 imputati

10 marzo 2023 a

a

a

L'operazione White bridge, scattata a Terni 3 anni fa, arriva in Cassazione (nella foto) con la conferma delle condanne in appello per spaccio di stupefacenti.

Spaccio di cocaina ed eroina tra Borgo Rivo e il centro: undici condanne, fino a sette anni

La Suprema Corte ha invece deciso che si dovrà rifare il processo per estorsione in riferimento a quattro imputati.

Tre anni e due mesi inflitti a 37enne trovato dalla Finanza con cocaina e hashish

L'indagine era stata seguita dalla squadra mobile della Questura di Terni e aveva portato a 13 arresti. Sette gli imputati arrivati in Cassazione con l'assistenza legale dell'avvocato Francesco Mattiangeli.

Video su questo argomento Spaccio di cocaina e hashish nell'alto Orvietano: arrestati tre albanesi | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.