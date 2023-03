Terremoto, chiuso il centro di Pierantonio: campanile a rischio. A Umbertide 30 sfollati

F.M. 10 marzo 2023 a

Chiuso il centro storico di Pierantonio per parziale inagibilità: il campanile infatti è a rischio crollo. Stamattina sono in corso diversi sopralluoghi di vigili del fuoco e protezione civile all'esito dei quali verranno decise le azioni da intraprendere. In corso perizie tecniche anche per la scuola media di Pierantonio che è stata dichiarata inagibile dopo le forti scosse di giovedì. A Pierantonio e Umbertide stamattina sono in corso i sopralluoghi di tecnici e politici. Sul posto sono arrivati il prefetto di Perugia, Armando Gradone, la presidente della Regione, Donatella Tesei, l'assessore Enrico Melasecche, il sindaco di Umbertide, Luca Carizia.

Sempre in mattinata è previsto un nuovo vertice al Centro regionale della Protezione civile di Foligno a cui, oltre agli assessori e la presidente, parteciperanno tutti i tecnici della Protezione civile. Da giovedì sera il centro folignate è pienamente operativo per le operazioni di coordinamento. "In coordinamento con la Protezione Civile nazionale - recita una nota stampa della Regione - si sono avviate una serie di procedure e verifiche che hanno visto tra l’altro l’attivazione della rete di emergenza sanitaria anche con 2 ambulanze e 2 auto mediche tra Sant'Orfeto, Pierantonio ed Umbertide". "Sempre in coordinamento con la Protezione civile locale - si legge ancora nel comunicato - sono stati predisposti punti di raccolta e installazione di pernottamenti in sicurezza per la popolazione con oltre 200 letti che alle 23.30 erano già in fase di montaggio con personale sul posto e in coordinamento con sindaci di Perugia e Umbertide. Verifiche anche agli alloggi Adisu del capoluogo, per l’eventuale messa in sicurezza degli studenti. Verifiche terminate intorno alle 24 senza rilevare criticità".

Secondo quanto comunica la Protezione civile sono circa 30 gli sfollati a Umbertide, mentre 5 di loro hanno riportato lievi. "Il volontariato di protezione civile è al lavoro. Dalle 22.30 si è riunita l'Unità di crisi del Dipartimento in collegamento con il territorio e le strutture operative per fare il punto della situazione".

