Terremoto, notte nelle palestre comunali per decine di persone

10 marzo 2023 a

a

a

Diverse decine di persone hanno trascorso la notte fuori dalle loro abitazioni, dormendo nelle palestre comunali allestite dalla protezione civile. A Sant'Orfeto ieri sera, durante le fasi di allestimento da parte della protezione civile, hanno partecipato anche il sindaco di Perugia Andrea Romizi, e gli assessori Luca Merli ed Edi Cicchi. Nella palestra hanno trovato riparo circa 40 persone, mentre sono state una cinquantina quelle che hanno passato la notte nella palestra.

Scuole chiuse per due giorni a Perugia, Altotevere e in numerosi altri comuni

Soprattutto dopo la forte scossa delle 20.08 di giovedì sera, in molti hanno deciso di lasciare la propria casa. Dopo la scossa di 3.9 che ha seguito di pochi minuti quella di 4.6 nella notte si sono susseguite solo scosse lievi. Poco dopo la mezzanotte ne sono state registrate un paio di magnitudo superiore a due. Per la giornata di oggi, in cui in diversi comuni tra cui Perugia, Umbertide, Città di Castello, Deruta e Marsciano le scuole sono rimaste chiuse, sono in programma tutti i sopralluoghi.

Evacuate quattro palazzine, due abitazioni e un'azienda. Danni lievi

Nella mattinata di venerdì, nella frazione di Pierantonio, la strada davanti del centro storico è stata chiusa per delle verifiche agli edifici.

Altra forte scossa in provincia di Perugia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.