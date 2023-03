Terni, arrestata donna che aggredisce il compagno e i poliziotti

10 marzo 2023 a

a

a

Lui non ce la fa più e chiama la polizia perché lei di interrompere la relazione non ne vuole sapere e mette in atto – secondo la denuncia dell’uomo – una condotta aggressiva. Addirittura violenta nei confronti delle forze dell’ordine.

Lei perseguita lui: scatta la denuncia per stalking e il divieto di avvicinamento

E’ una storia al contrario, rispetto a quelle cui siamo abituati ad assistere, vittime le donne, quella emersa da un’indagine della polizia che ha portato all’arresto di una donna, una 49enne di origini campane residente nella provincia di Perugia, per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

Lei perseguita lui: botte e minacce all'ex, un anno e sei mesi a una 31enne

La vicenda – a quanto riferito dalle stessa polizia – inizia la sera del 7 marzo con la chiamata dell’uomo, 50 anni, di origine rumena, al numero di emergenza.

Servizio completo sul Corriere dell’Umbria del 10 marzo 2023

Preso a schiaffi se non stava zitto: badante albanese a processo per aver maltrattato l'anziano marito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.