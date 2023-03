Terni, elezioni: FdI spaccati, in rialzo le quotazioni di Latini

Giorgio Palenga 10 marzo 2023 a

Un’altra giornata di trattative a Roma, protagonisti ancora i notabili degli enti locali dei partiti della coalizione, ma la fumata bianca per il candidato sindaco del centrodestra a Terni non è ancora arrivata. Del resto sono 13 i capoluoghi di provincia che andranno al voto il 14 maggio e in più d’uno si deve ancora trovare la quadra, motivo per cui nelle riunioni tra i vertici nazionali non è che si possa dedicare tempo esclusivo al caso-Terni.

A Roma vertice del centrodestra per decidere sul candidato sindaco

Che però potrebbe essere alla svolta dal momento che, nelle ultime ore, la spaccatura in seno a Fratelli d’Italia, dove esistono due correnti di pensiero che possono essere ricondotte a Prisco (pro Latini bis) e Zaffini (per lo strappo), sta portando a una resa dei conti riassunta in una precisa domanda: c’è un’alternativa a Latini che possa mettere d’accordo tutta la coalizione?

Annuncio della Lega: "Sì al Latini bis". Fratelli d'Italia verso la rottura

La risposta è, evidentemente, no, nel senso che la candidatura di Masselli, che pure si è fatto apprezzare da assessore al bilancio e al patrimonio nella giunta del sindaco uscente, non convince del tutto neanche la totalità del partito di appartenenza. “Non è vero che tutto Fratelli d’Italia punta su Masselli”, faceva notare ieri a microfoni spenti un esponente locale del partito della Meloni rispetto alle sintesi giornalistiche che hanno fatto uscire titoli improntati alla rottura.

Fratelli d'Italia non arretra: no al Latini bis e a Masselli candidato sindaco

