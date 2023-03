Perugia, assolto ultraottantenne processato per il furto di 3 euro di crocchette per gatti

Alessandro Antonini 10 marzo 2023 a

Un uomo di 87 anni è stato assolto in un processo per furto aggravato continuato. Era finito davanti al giudice per aver rubato crocchette per i gatti in un supermercato di un centro commerciale di Perugia. Per l'accusa avrebbe sottratto il mangime a più riprese per oltre 140 euro di valore strappando le buste piene di cibo per felini. Ma poi in dibattimento è stata provata solo una sottrazione di crocchette per meno di tre euro. Da qui l'assoluzione per tenuità del fatto. L'uomo . difeso da Marco Gentili - è stato tre anni sotto procedimento giudiziario tra indagini e processo.

