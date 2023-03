Terremoto, domani a Perugia chiusa l'Università. Evacuata la Galleria Nazionale

09 marzo 2023 a

"Non si registrano danni a persone o cose". Lo sostiene la protezione civile dell'Umbria dopo le verifiche effettuate in seguito al terremoto di oggi, giovedì 9 marzo (magnitudo 4.4, epicentro nel comune di Umbertide). E' stata sospesa in via precauzionale, invece, la circolazione dei treni della linea Bastia-Sansepolcro tra Ponte Pattoli, frazione di Perugia, e Ranchi, frazione di Umbertide al confine con il Comune di Città di Castello. Il Gruppo FS spiega che lo stop è stato necessario per consentire ai tecnici i controlli previsti "dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l'evento sismico". Nella giornata di domani, venerdì 10 marzo, resteranno chiuse tutte le sedi dell'Università di Perugia. Oggi le lezioni sono state sospese. E' stata inoltre evacuata la Galleria Nazionale (nella foto).

