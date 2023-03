Umbria: Cascia, disabile morta arrestata 68enne per maltrattamenti

09 marzo 2023 a

Arresti domiciliari per una donna di 68 anni per il reato di maltrattamenti a danno di due persone gravemente disabili collocate presso la sua abitazione da una struttura privata alla quale erano state affidate dai servizi sociali. A dare esecuzione a una ordinanza cautelare del Gip di Spoleto i carabinieri della compagnia di Spoleto.

Secondo l'accusa i maltrattamenti sono consistiti in condizioni abitative di estremo degrado e insalubrità e in continue percosse. Sono state compiute anche perquisizioni a carico della struttura privata e della persona per la quale è stata eseguita la misura cautelare.

Le indagini coordinate dalla Procura di Spoleto, condotte dalla compagnia carabinieri di Norcia e dalla stazione carabinieri di Cascia sono partite dopo il decesso di una delle due persone disabili avvenuto il 15 febbraio a Onelli di Cascia.

