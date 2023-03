Umbria: Assisi, carcasse di auto abbandonate. Multe per 6.000 euro

09 marzo 2023 a

a

a

I carabinieri della compagnia di Assisi hanno avviato insieme al personale della stazione carabinieri forestali di Assisi, una serie di controlli per verificare il rispetto delle norme sulla tutela ambientale nel territorio. Hanno quindi effettuato l’accesso su un terreno in stato di semi-abbandono, dove hanno trovato accatastate le carcasse di cinque autovetture. Dalle verifiche è emerso che i rispettivi proprietari, invece che conferire le auto ad un demolitore autorizzato, le avevano semplicemente abbandonate in quel luogo, rimuovendo le targhe e dandogli fuoco.

Violenta lite tra condomini, denunciato un 36enne

Tramite i numeri di telaio è stato comunque possibile risalire ai formali proprietari ed elevare nei loro confronti varie sanzioni amministrative, per un totale di circa 6.000 euro. Oltre a ciò, è stato disposto il ripristino dello stato dei luoghi e lo smaltimento corretto dei veicoli, a carico dei vari soggetti sanzionati.

Arrestato 36enne per furti, truffe e ricettazione

Tale iniziativa segue di pochi mesi la campagna di controllo dei raccoglitori di rottami e dei luoghi di smaltimento, che nel 2022 aveva portato a diverse denunce penali nei confronti di vari soggetti non in regola con le vigenti normative, nonché all’emissione di sanzioni amministrative per oltre quarantacinquemila euro nel territorio di Assisi e nei comuni limitrofi.

Rilascio passaporti, aperture straordinarie degli uffici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.