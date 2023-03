Perugia, tamponamenti a catena con otto auto coinvolte: traffico in tilt dopo gli incidenti

09 marzo 2023 a

a

a

Doppio tamponamento a catena con otto auto coinvolte in totale. È successo giovedì 9 marzo poco dopo le 9,30, a Perugia, all'altezza dell'innesto tra raccordo Perugia-Bettolle ed E45. Caos traffico, auto bloccate e code per più di mezz'ora. Il primo scontro sulla superstrada in direzione Roma, poco prima della rampa verso Perugia: quattro auto coinvolte in un tamponamento a catena. A distanza di dieci minuti altro tamponamento, sempre con carambola di quattro vetture, all'altezza della galleria Volumni. Sono intervenute due pattuglie della polizia stradale. Non risultano feriti gravi. Il normale flusso di traffico è stato ripristinato dopo circa 30 minuti.

