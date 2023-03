Amelia, maltrattamenti in famiglia: arrestato un 21enne schiavo di droga e alcol

09 marzo 2023 a

a

a

Un 21enne amerino è stato arrestato dai carabinieri della stazione dell'Arma di Amelia, in provincia di Terni, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Le indagini dei militari dell’Arma hanno preso il via da un intervento effettuato nel gennaio del 2023, quando - a seguito di richiesta di aiuto pervenuta al 112 - alcune pattuglie della Compagnia di Amelia avevano trovato il ragazzo, nella sua abitazione, che stava dando in escandescenze,

Maltrattamenti in famiglia. Condannato rumeno di 34 anni

Il giovane aveva danneggiato l’appartamento dove vive con i genitori contro i quali si era scagliato con violenza. In quell’occasione il 21enne, completamente fuori di sé, aveva aggredito e offeso anche i carabinieri intervenuti che - come gli stessi famigliari - erano stati costretti a rivolgersi alle cure del pronto soccorso di Terni. Anche il 21enne, anche lui trasportato in ospedale, aveva continuato a mostrarsi violento e aggressivo, tanto da dover essere sedato.

Da questo episodio ha preso il via l’indagine che, coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni, attraverso una minuziosa raccolta di dati e l’ascolto di numerosi testimoni, ha ricostruito mesi e mesi di maltrattamenti e soprusi da parte dell’arrestato che, oltre a devastare in diverse occasioni l’appartamento in cui abita insieme ai genitori, in numerose occasioni ha aggredito i suoi famigliari, picchiandoli con violenza e rivolgendo loro gravi offese, al punto di causare nei due un grave stato di ansia e frustrazione e rendere pertanto impossibile la convivenza.

Minaccia di morte la moglie con una pistola. Arrestato un 35enne

Le indagini hanno consentito di accertare che, alla base del comportamento violento del ragazzo, vi è la sua marcata dipendenza da alcol e sostanze psicotrope, tanto che le violenze nei confronti dei genitori erano spesso conseguenti al suo stato di ubriachezza ed al loro rifiuto di accompagnarlo e di dargli il denaro per acquistare stupefacenti.

L'autorità giudiziaria ha così emesso un provvedimento cautelare nei confronti dell’indagato che è stato condotto presso una comunità di recupero agli arresti domiciliari.

Picchia il compagno e aggredisce i carabinieri. Donna di 35 anni denunciata per maltrattamenti in famiglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.