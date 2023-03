Terni, elezioni: Fratelli d'Italia insiste per il no al Latini bis e per Masselli candidato

09 marzo 2023 a

Il vertice romano conclusosi in tarda serata, martedì 7 marzo 2023, ha prodotto la proverbiale “fumata nera”. Sul Latini bis non hanno trovato l’accordo neanche i vertici nazionali dei tre partiti della coalizione di centrodestra, rappresentanti ai più alti livelli dei dirigenti che si occupano degli enti locali.

A Roma vertice del centrodestra per decidere sul candidato sindaco

Tra questi erano seduti al tavolo per dibattere (anche) di Terni, il meloniano Donzelli e il berlusconiano Gasparri, oltre ad altri esponenti regionali. Le posizioni, però, non si sono mosse di un centimetro: Fratelli d’Italia ha preso la palla al balzo dell’annuncio di Caparvi di ricandidare Latini per esplicitare un malumore già conosciuto sul bis del sindaco uscente.

Annuncio della Lega: "Sì al Latini bis". Fratelli d'Italia verso la rottura

I meloniani, o almeno buona parte del partito ternano, continuano a puntare su Orlando Masselli, assessore al bilancio e al patrimonio che si è fatto apprezzate in questa consiliatura. Non tutti, però, chiudono la porta al Latini-bis,

Schiarita nel centrodestra per il bis del sindaco Latini a palazzo Spada

