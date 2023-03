Covid in Umbria, il Cts: "Virus è diventato endemico, superflui isolamento e tamponi"

Alessandro Antonini 09 marzo 2023 a

a

a

Il Covid in Umbria è passato da una fase pandemica a una fase endemica. E'quanto sostiene Marco Cristofori, uno dei membri del Comitato tecnico scientifico regionale. Fabrizio Stracci, epidemiologo dello stesso Cts, rivela come ormai siano inutili isolamento e tamponi. Il virus va trattato come una patologia stagione, tipo il raffreddore.

Servizio completo nell'edizione del 9 marzo del Corriere dell'Umbria

Spese Covid, l'Umbria tratta col governo per un rimborso di 285 milioni non coperti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.